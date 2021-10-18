العسومي يثمن رعاية ودعم حاكم الشارقة للبرلمان العربي للطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للبرلمان العربي للطفل، ودعمه لهذا المنبر المهم سعيا للارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.



وشارك وفد من البرلمان العربي للطفل برئاسة الطالبة رتاج إبراهيم العباسي رئيس البرلمان العربي للطفل ونواب الرئيس وأمينه العام، في اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي في دور انعقاده الجديد والتي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .

وأكد العسومي حرص البرلمان العربي على دعم وتعزيز مهام البرلمان العربي للطفل لإعداد جيل قادر على بناء المستقبل، بما يساعد على إنجاح هذه التجربة المهمة وتقديمها كنموذج عربي مشرف في المحافل الإقليمية والدولية .

وأعرب معاليه في بيان أصدره اليوم عن سعادته بظهور البرلمان العربي للطفل بهذه الصورة الراقية والحضارية، مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه في الارتقاء بأوضاع الطفولة في المنطقة العربية.

من جانبها وجهت رتاج العباسي، الشكر إلى رئيس البرلمان العربي لدعوتها للمشاركة في فعاليات الجلسة العامة، معربة عن سعادتها بالتواجد في هذا المحفل العربي المهم .

وقام رئيس البرلمان العربي بتكريم وفد البرلمان العربي للطفل ومنحهم درع البرلمان العربي، كما قدمت رتاج العباسي هدية تذكارية مقدمة من البرلمان العربي للطفل إلى رئيس البرلمان العربي.