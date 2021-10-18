ليبيا.. المؤسسة الوطنية للنفط تعلن اختفاء اثنين من موظفيها بظروف غامضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الإثنين، اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة، داعية إلى الإفراج عنهما فورا.



وفي بيان، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اختفاء اثنين من موظفيها في ظروف غامضة منذ صباح يوم أمس الأحد، بالعاصمة طرابلس، وهما رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، خالد العاتي، والموظف بشركة ”أكاكوس“ للعمليات النفطية، مدحت الزياني.

وقال بيان المؤسسة إنّه ”مهما كانت دوافع ظروف الاختفاء سواء اعتقال أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل، وترفض المساس بأي من موظفيها دون إذن النيابة العامة، وتطالب بإطلاق سراح موظفيها الاثنين فورا، وتحمل الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهما ورجوعهما لأسرهما سالمين“.