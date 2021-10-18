شكرا لقرائتكم خبر حشود عسكرية سورية في حلب لمواجهة تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حشدت القوات الحكومية السورية قواتها في ريف حلب الشمالي والغربي مع رفع الجهوزية.

وذكرت صحيفة «الوطن» الحكومية السورية أمس أن هذا يأتي استعدادا «لردع أي مغامرة قد يقدم عليها النظام التركي بمؤازرة الميليشيات التي يمولها في المنطقتين».

ونقلت عن مصدر ميداني في ريف حلب الشمالي أن القوات الحكومية استقدمت تعزيزات نوعية خلال اليومين الماضيين إلى شمال حلب، وبشكل خاص إلى بلدة تل رفعت التي تقع بالقرب من خطوط التماس مع المسلحين المدعومين من تركيا.

وتؤكد مصادر من المعارضة السورية المسلحة أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استعدت للقيام بعمل عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والوحدات الكردية في مناطق شمال سوريا خلال الأسبوع الحالي.

وأوضح أن العمل العسكري سيستهدف «وحدات حماية الشعب الكردي وقوات قسد في مناطق تل رفعت ومنبج وعين العرب في ريف حلب ومنطقة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وتل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي».

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد مؤخرا أن بلاده ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سوريا من المسلحين الأكراد، وذلك بعد تصريح للرئيس رجب طيب إردوغان قال فيه «لقد نفد صبرنا تجاه بعض المناطق التي تعد مصدرا للهجمات الإرهابية من سوريا تجاه بلادنا».