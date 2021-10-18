وحدة النازحين: المجتمع الدولي يتواطأ مع الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب نزوح أكثر من 3 آلاف أسرة من مديريات جنوب محافظة مأرب منذ مطلع سبتمبر الماضي، بسبب تردي الأوضاع الأمنية وتعرض القری والمساكن لقصف ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية ومختلف الأسلحة الثقيلة، واستمرار الأعمال العدائية والانتهاكات والتعسفات التي طالت المدنيين وممتلكاتهم.

ونوه مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، سيف مثنی، بأن هذا الرقم أولي وما زالت فرق الرصد تعمل في الميدان لحصر البقية، في ظل النزوح المستمر في مختلف المديريات جراء استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي جنوب محافظة مأرب.

وأكد أن مديرية العبدية تتعرض لكارثة إنسانية بسبب الانتهاكات والتنكيل والتصفيات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية ضد أبناء العبدية، وأشار إلى أن المنظمات الأممية وهيئات الإغاثة الدولية تنفق أغلب التمويلات التي تتحصل عليها باسم النازحين في اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، ولا يصل إلی النازحين في محافظة مأرب إلا الفتات.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، إن المنظمات الأممية وهيئات الإغاثة الدولية لم تستجب لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها منذ مطلع سبتمبر الماضي لإنقاذ سكان العبدية جنوب المحافظة.

وأوضحت أن تلك المنظمات لم تقم بواجبها الإنساني تجاه أبناء مديرية العبدية المحاصرين والنازحين الجدد من مديريات جنوب مأرب، مما أدی إلی تفاقم الوضع الإنساني الذي ينذر بكارثة إنسانية كبيرة، وأضافت أن «نسبة الفجوة في الاحتياجات في قطاع المأوی بلغت 96%، بينما بلغت الفجوة في مجال المياه والإصحاح البيئي 92%، وبلغت في مجال الأمن الغذائي والمواد غير الغذائية 75%».

واعتبرت الوحدة التنفيذية، هذا التجاهل دليل تواطؤ المنظمات الأممية وتساهلها مع الميليشيات الحوثية، وتقصير متعمد في واجبها الإنساني، خاصة مع ارتباط بعضها بإدارة مركزية في صنعاء تخضع لتوجيهات قيادات الميليشيات الحوثية.

ميدانيا تشهد جبهة جنوب مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش المسنود بمقاتلات التحالف العربي وميليشيات الحوثي الموالية لإيران، وأعلن الجيش اليمني تجدد المعارك في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، واندلاع مواجهات عنيفة في مناطق الجوبة وملعاء بدعم من طائرات التحالف في استهداف لمواقع ميليشيات الحوثي.

ودمر طيران التحالف عربة مدرعة وأسلحة ثقيلة للميليشيات الانقلابية في منطقة «العقبة»، والتي منيت بخسائر كبيرة خلال المعارك.

وفي تعز أعلنت قوات الجيش الوطني كسر محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، كسرت محاولة تسلل لعناصر ميليشيات الحوثي إلى موقع الرضعة، بجبهة الأقروض، وأضاف: قوات الجيش كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، وأجبرت عناصرها على التراجع والفرار. والأحد، أسقطت قوات الجيش طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الانقلابية في مديرية جبل حبشي غرب المحافظة.

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