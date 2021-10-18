شكرا لقرائتكم خبر حفيد منتظر يخرج رزاق من السجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، المدان في قضايا فساد، على حكم باستعادة جواز سفره، من أجل السفر إلى سنغافورة، لحضور الولادة المرتقبة لحفيده في الشهر المقبل.

وأفادت وكالة أنباء «برناما» الماليزية الرسمية أمس بأن محكمة الاستئناف رأت أن طلب نجيب بالسماح له بالقيام بالرحلة إلى سنغافورة رغم مواجهته أربع محاكمات في قضايا فساد، وبعد الحكم عليه في العام الماضي بالسجن لمدة 12 عاما في قضية أخرى، هو طلب «مقبول».

وسيقطع نجيب المسافة القصيرة من كوالالمبور إلى الدولة المدينة المجاورة، في مطلع الشهر المقبل، حيث سيخضع لحجر صحي مدته 10 أيام.