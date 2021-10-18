حفيد منتظر يخرج رزاق من السجن

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وأفادت وكالة أنباء «برناما» الماليزية الرسمية أمس بأن محكمة الاستئناف رأت أن طلب نجيب بالسماح له بالقيام بالرحلة إلى سنغافورة رغم مواجهته أربع محاكمات في قضايا فساد، وبعد الحكم عليه في العام الماضي بالسجن لمدة 12 عاما في قضية أخرى، هو طلب «مقبول».
وسيقطع نجيب المسافة القصيرة من كوالالمبور إلى الدولة المدينة المجاورة، في مطلع الشهر المقبل، حيث سيخضع لحجر صحي مدته 10 أيام.
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