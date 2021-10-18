شكرا لقرائتكم خبر محاكمة مساعد الرئيس الفنزويلي بتهم فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع أليكس صعب، المساعد الأساس للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمام قاض أمريكي في مدينة ميامي أمس، لمواجهة تهم بغسل الأموال وسط توترات متزايدة مع نظام كاراكاس الاشتراكي.

وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» أن جمهورية الرأس الأخضر سلمت صعب (49 عاما) إلى الولايات المتحدة بعد أن استنفد فريقه القانوني خيارات وقف تسليمه في أعقاب معركة قانونية استمرت 16 شهرا.

وفي رد انتقامي أعاد نظام مادورو، الذي يدعي أن رجل الأعمال الكولومبي المحتجز هو دبلوماسي فنزويلي، عند علمه بالنبأ ستة مديرين أمريكيين يعملون في قطاع النفط كانوا قيد الإقامة الجبرية إلى السجن وقاطع مفاوضاته مع قادة المعارضة في المكسيك.