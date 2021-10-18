محاكمة مساعد الرئيس الفنزويلي بتهم فساد

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وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» أن جمهورية الرأس الأخضر سلمت صعب (49 عاما) إلى الولايات المتحدة بعد أن استنفد فريقه القانوني خيارات وقف تسليمه في أعقاب معركة قانونية استمرت 16 شهرا.
وفي رد انتقامي أعاد نظام مادورو، الذي يدعي أن رجل الأعمال الكولومبي المحتجز هو دبلوماسي فنزويلي، عند علمه بالنبأ ستة مديرين أمريكيين يعملون في قطاع النفط كانوا قيد الإقامة الجبرية إلى السجن وقاطع مفاوضاته مع قادة المعارضة في المكسيك.
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