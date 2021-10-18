العراق يعتقل "أبو عبيدة" مدبر مجزرة الكرادة عام 2016

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، نجاح عملية أمنية أسفرت عن اعتقال غزوان علي حسين، المسؤول عن تفجير الكرادة ببغداد عام 2016.



واضاف الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" أن العملية الأمنية جرت بملاحقة مخابراتية معقدة خارج البلاد.

وقال الكاظمي: "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ (أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين عراقيين أنه تم اعتقال العقل المدبر لتفجير مركز تجاري في العاصمة بغداد عام 2016 والذي أسفر عن 300 قتيل و250 مصاب.