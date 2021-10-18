دولة الإمارات وعُمان تبحثان تعزيز الاستثمار بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بحكومة الإمارات، وفدا إماراتيا لزيارة سلطنة عُمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.



حيث التقى الدكتور سلطان أحمد الجابر قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الأخوية والاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

وكان في استقبال الدكتور سلطان أحمد الجابر والوفد المرافق له، قيس بن محمد اليوسف - وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

من جهته، أكد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين الشقيقين.

وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاع الأعمال والصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

وضم الوفد الرسمي الإماراتي، كلا من عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، وخالد سالمين، مدير تنفيذي لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وجاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة أبوظبي القابضة، وشركة مبادلة،إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل حوالي 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 5.7٪ (بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي).