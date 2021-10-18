وزارة الخارجية السعودية تنصح المواطنين بعدم السفر إلى لبنان

الرياض: قالت وزارة الخارجية السعودية الأحد إنها تدعو المواطنين إلى عدم السفر إلى لبنان "نظرا للأحداث الأمنية الراهنة" هناك.

ولا يزال لبنان مدرجا على قائمة السعودية للدول الممنوع السفر إليها دون الحصول على إذن مسبق.

كان سبعة من الشيعة لقوا حتفهم يوم الخميس عندما كان حشد يتجه للتظاهر احتجاجا على قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وهي

الاحتجاجات التي دعا لها حزب الله المدعوم من إيران وحليفته حركة أمل.

كما دعت وزراة الخارجية "كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات".



جعجع ينفي اتهامات حزب الله بأن جماعته وراء أحداث العنف في بيروت