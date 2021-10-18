احدهما متهم بالارهاب والاخر بالتهديد.. الاتحادية تقبض على مطلوبين ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية، وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤ إرهاب في منطقة "النهروان" جنوب شرق بغداد ".واضافت ان "قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٣٢ "تهديد" في منطقة "جسر ديالى" جنوب شرق العاصمة بغداد ".

واشارت القيادة الى انه "تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما ".

