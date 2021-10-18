المنافذ الحدودية تحبط عملية تهريب حاويات مخالفة في ميناء ام قصر

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط واحباط محاولة تهريب 9 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي.

وقال المتحدث باسم الهيأة علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عملية نوعية أخرى تضاف الى سجل الانجازات المتحققة من قبل هياة المنافذ الحدودية في محاربة ظاهرة التهريب، حيث تم صبط ٩ حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ، ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود دراجات نارية مستعملة ممنوعة من الاستيراد".



واضاف انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة جميع المضبوطات الى القضاء لاتخاء الاجراءات القانونية بحق المخالفين" .