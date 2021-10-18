الارشيف / اخبار العالم

المنافذ الحدودية تحبط عملية تهريب حاويات مخالفة في ميناء ام قصر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر المنافذ الحدودية تحبط عملية تهريب حاويات مخالفة في ميناء ام قصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط واحباط محاولة تهريب 9 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي.
وقال المتحدث باسم الهيأة علاء الدين القيسي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عملية نوعية أخرى تضاف الى سجل الانجازات المتحققة من قبل هياة المنافذ الحدودية في محاربة ظاهرة التهريب، حيث تم صبط ٩ حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي ، ومن خلال الكشف والتدقيق تبين وجود دراجات نارية مستعملة ممنوعة من الاستيراد".

واضاف انه "تم تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط اصولي واحالة جميع المضبوطات الى القضاء لاتخاء الاجراءات القانونية بحق المخالفين" .
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا