الارشيف / اخبار العالم

مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في 6 محافظات.
وقالت المديرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها القت القبض على 19 متهم في كل من محافظة "البصرة - ذي قار - بغداد /الرصافة - بابل - كركوك - نينوى " وبحوزتهم مايقارب " 2 كيلو غرام " من مادة الكريستال المخدرة و 2000 حبة مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32" مخدرات ".
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا