مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في 6 محافظات.

وقالت المديرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارزها القت القبض على 19 متهم في كل من محافظة "البصرة - ذي قار - بغداد /الرصافة - بابل - كركوك - نينوى " وبحوزتهم مايقارب " 2 كيلو غرام " من مادة الكريستال المخدرة و 2000 حبة مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".



واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32" مخدرات ".

