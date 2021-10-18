البصرة.. القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية مختلفة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "باشرت مفارز أفواج الطوارئ بمساندة جميع مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية في عموم محافظة البصرة، وذلك لحماية أرواح المواطنين، ولأجل فرض هيبة الدولة والقانون، ومسك المداخل، والتقاطعات، والشوارع الرئيسية، والفرعية في مراكز مدينة البصرة والاقضية والنواحي بالاشتراك مع أقسام مديرية الشرطة، ونصب السيطرات في عموم محافظة، بناء على خطة موضوعة مسبقاً، حيث تمكنت المفارز الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين بقضائيا وفق مواد جنائية أبرزها الشروع بالقتل، ومتهمين بالسرقة والنصب والاحتيال".



واضافت انه "تم ضبط عدد من العجلات والدراجة النارية المخالفة للتعليمات المرورية، فضلا عن ضبط أسلحة، واعتدة مختلفة الأنواع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل أصولي".

