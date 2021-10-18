شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأوروبي: لا محادثات في بروكسل الخميس مع إيران بشأن الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الناطقة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، أنه من غير المرتقب عقد أي لقاء مع الإيرانيين يوم الخميس، في بروكسل حول استئناف المحادثات بشأن الملف النووي، وذلك بعد إعلان طهران عن زيارة للمفاوض الإيراني علي باقري.



وقالت نبيلة مصرالي: ”لن يكون هناك لقاء الخميس…. في هذه المرحلة لا يمكننا تأكيد إن كان سيعقد اجتماع أو متى“.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، مساء الأحد، ما ذكره نواب في البرلمان الإيراني بأن استئناف المفاوضات النووية مع مجموعة 4+1، سيكون الأسبوع المقبل.