تقرير إسرائيلي: عقبات تقف أمام تحقيق أهداف الدبلوماسية الأمريكية بشأن الملف الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

ألقى تقرير إسرائيلي، صادر عن ”مركز القدس للشؤون العامة والدولة“، اليوم الإثنين، الضوء على أهداف الدبلوماسية الأمريكية فيما يخص الملف الفلسطيني، وزعم أن مشاكل تتعلق بالفلسطينيين ستحول دون تحقيق هذه الأهداف، التي يقف على رأسها العمل باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تكنوقراط.



وذكر التقرير أنه استخلص هذه الأهداف من خلال قراءته لتفاصيل المباحثات التي أجراها الدبلوماسي الأمريكي، هادي عمرو، مبعوث الرئيس جو بايدن للملف الفلسطيني – الإسرائيلي، مطلع الشهر الجاري في رام الله.

وأوضح التقرير أن المباحثات التي أجراها الدبلوماسي الأمريكي، لم تركز على خطط أو مبادرات إقليمية، لكنها ركزت على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مقبولة من جانب فتح وحماس.