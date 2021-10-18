إثيوبيا تنفي صحة تقارير عن شنها غارات على تيغراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

نفت الحكومة الإثيوبية الإثنين، شن ضربات جوية على مقلي، عاصمة إقليم تيغراي بشمال البلاد.



وردا على تقرير تلفزيون تيغراي، عن شن الضربات الجوية، قال ليجيسي تولو رئيس خدمات الاتصال الحكومي ”لماذا تهاجم الحكومة الإثيوبية مدينة تابعة لها، مقلي مدينة إثيوبية“.

وكان التلفزيون التابع لإقليم تيغراي الإثيوبي أفاد بأن مقلي عاصمة الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا، تعرضت لضربات جوية اليوم الإثنين، مما أسفر عن إصابة عدة مدنيين.