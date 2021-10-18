مُستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان صحفي، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة. وكان قد أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس. وقال شهود عيان إن السيدة التي لم تعرف هويتها جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها .

