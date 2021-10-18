الارشيف / اخبار العالم

مُستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مُستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.   وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان صحفي، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد عبر باب المغاربة.   وكان قد أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على امرأة بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة في شمال غرب القدس.   وقال شهود عيان إن السيدة التي لم تعرف هويتها جرى اعتقالها بعد إطلاق النار في اتجاهها دون إصابتها .  


الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا