الصين تعلق على تقارير "الصاروخ المرعب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

علقت الصين رسميا، الإثنين، على تقارير إعلامية غربية قالت إن بكين اختبرت نوعا جديدا من الصواريخ تفوق سرعته الصوت، ووصف بـ"السلاح المرعب".



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين إن التجربة التي حدثت تعود إلى مركبة فضائية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأضاف المتحدث: "هذا الاختبار كان تجربة روتينية لمركبة فضائية تهدف إلى اختبار تقنية المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام".

وتسمح هذه التقنية التي تطورها شركات الفضاء بشكل متزايد في العالم، بتخفيض تكاليف عمليات الإطلاق الفضائية بشكل كبير.

وبعد الالحاح عليه لتوضيح ما إذا كان يعتبر تقرير الصحيفة خاطئا، أجاب تشاو بالإيجاب.

وكانت صحيفة "فاينانشل تايمز" البريطانية أفادت، الأحد، بأن بكين اختبرت هذا الصيف نوعا جديدا من الصواريخ، مشيرة إلى أنها أجرت تجربة على "مركبة فضائية".

وذكرت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة على التجربة، أن بكين أطلقت في أغسطس صاروخا قادرا على حمل رأس نووي حلق حول الأرض على مدار منخفض قبل الهبوط صوب هدفه الذي أخفقه بفارق 32 كلم، وفق ثلاثة مصادر.