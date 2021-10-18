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بحضور النائب العام.. بدء احتفالية تكريم شباب القضاة الأكثر تميزًا من أعضاء الجهات القضائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بدء منذ قليل، حفل تكريم القضاة الأكثر تميزًا إداريًا وفكريًا وعلميًا، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل وجميع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي تكريم شباب القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم الشباب الأكثر تميزًا، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر، فضلا عن أن التكريم أصبح تقليدا بناء على قرار المجلس الأعلى الهيئات والجهات القضائية في شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يتم تكريم عددا من القضاة المميزين خلال هذه الاحتفالية ومن بينهم المستشار ديع حنا والمستشار أشرف زغلول، والمستشار مصطفى الشربيني، والمستشار أشرف كفراوي، والمستشار عمر المهدي، والمستشار خالد محجوب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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