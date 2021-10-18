وزيرة التضامن: "3 شروط للحصول على تكافل وكرامة بينها منع زواج القاصرات"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الدكتورة، إن "جميع الصعايدة غاليين علينا جدا، ونحن لا نستخدم أسلوب الوعظ وإنما أسلوب الحياة فى مبادرة بالوعي نتغير إلى الأفضل، وهي تضم أكثر من رسالة وجئنا لخدمة المجتمع، والرئيس حلم بحياة كريمة، ويجب أن نساهم فى تنفيذ الحياة الكريمة، فالرئيس أعطانا كل الإمكانيات لتنفيذ الحياة الكريمة ونعمل مع الوزارات الشريكة ونساهم فى استخراج بطاقات التموين للمستحقين.

جاء ذلك خلال إطلاق حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" بمركز العدوة، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، حيث شمل برنامج الزيارة، تفقد عدد من البرامج منها 2 كفاية والتمكين الاقتصادي ولا للزواج المبكر والحضانات والعيادات ومؤسسة حياة كريمة وتكافل وكرامة.

وأضافت الوزيرة أن عدم تزويج الفتيات القاصرات أحد الشروط المضافة إلى مستحقى تكافل وكرامة، وذلك ضمن 3 شروط لاستحقاق تكافل وكرامة ونحن طالبنا بتغليظ العقوبة على من يقوم بتزويج ابنته القاصر ليس فقط الأسرة وإنما المآذون أيضا، وأكدت أن الدولة ستنفق 800 مليارمن أجل تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ولا يمكن أن نهدم ما يتم عمله من إنجاز أمام سلوكيات خاطئة.

وأشارت إلى وجود 2800 باحث اجتماعي وسوف نضاعف عدد الرائدات الريفيات فى المنيا من 200 رائدة إلى 800 رائدة حتى نصل إلى كل بيت مصري.

أوضحت أن تكافل وكرامة يقيس نفسه بمستوى دخل الأسرة، ونحن نشجع المواطن على العمل ممن يحصلون على تكافل وكرامة، وتكافل وكرامة لا تقف بمجرد أن الإنسان يعمل مشروع صغير، بل أن المبادرة تقف بجانبه حتى يقف على قدمه ليكفى دخله أسرته، ونحن نشجع المواطنين دائما على العمل، وطالبت بفحص جميع الشكاوى حتى يصل الدعم لمستحقيه.