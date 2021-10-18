الأردن / تعليق الدراسة في عددٍ من المدارس بسبب جرثومة "شيغيلا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة التربية في الأردن تعليق الدراسة في المؤسسات التربوية في عدد من مناطق البلاد نتيجة إنتشار الإصابات بجرثومة "شيغيلا" شديدة العدوى في صفوف الأطفال وكبار السن على وجه الخصوص.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردنية إنه سيتم تعليق الدوام في مدارس محافظتي جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة "شيغيلا".

وأوضح المصدر نفسه أنّه تمّ تعليق الدراسة لغاية التعقيم.