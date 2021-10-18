انت الان تتابع خبر بداخلها اموال وعتاد وسلاح.. الأمن يضبط عجلة مرشح خاسر ببغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بضبط عجلة خاسر في انتخابات مجلس النواب، بداخلها اموال وعتاد وسلاح، جنوبي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكن من ضبط عجلة تعود الى مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب العراقي، بداخلها سلاح وعتاد واموال 500$ دولار، في منطقة الدورة جنوبي بغداد".
وأشار إلى "وجود خلاف بين المرشح الخاسر مع أعضاء ومراقبين المراكز الانتخابية التابعين له، حيث لم يدفع لهم مستحاقتهم المالية".
وأشار إلى "وجود خلاف بين المرشح الخاسر مع أعضاء ومراقبين المراكز الانتخابية التابعين له، حيث لم يدفع لهم مستحاقتهم المالية".