بداخلها اموال وعتاد وسلاح.. الأمن يضبط عجلة مرشح خاسر ببغداد

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكن من ضبط عجلة تعود الى مرشح خاسر في انتخابات مجلس النواب العراقي، بداخلها سلاح وعتاد واموال 500$ دولار، في منطقة الدورة جنوبي بغداد".

وأشار إلى "وجود خلاف بين المرشح الخاسر مع أعضاء ومراقبين المراكز الانتخابية التابعين له، حيث لم يدفع لهم مستحاقتهم المالية".

