مسلحون يقتلون 30 شخصا على الأقل في شمال نيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

قال مكتب حاكم ولاية سوكوتو في شمال نيجيريا، اليوم الاثنين إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم بالولاية.



وقال حاكم الولاية أمينو وزيري تامبووال، في بيان إن الهجوم بدأ في سوق أسبوعية في جورونيو أمس الأحد واستمر حتى صباح اليوم الاثنين.

من جهته، قال تاجر يدعى إيلياسو آبا، لوكالة "رويترز" إن "هناك 60 جثة في مستشفى جورونيو العام وإن آخرين أصيبوا وهم يفرون".

وأضاف "اقتحم المسلحون السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين.. كانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه ويقتلون الناس".

وتابع آبا إن المهاجمين تغلبوا على الشرطة عندما حاولت التدخل. ولم يرد متحدث باسم الشرطة بعد على طلب التعليق.

وقتل مسلحون في شمال غرب نيجيريا عشرات الأشخاص وخطفوا المئات طلبا للفدى خلال العام المنصرم فيما يمثل أزمة أمنية تحاول الحكومة حلها من خلال قطع الاتصالات والعمليات العسكرية وتعزيز قوات الشرطة.