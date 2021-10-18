جرثومة تطارد الأردن.. وهكذا تحركت الحكومة لمواجهتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الإثنين، أن سبب ظهور العدوى بجرثومة ”شيغيلا“ وجود مصادر مياه ملوثة في قرية جبة التابعة لمحافظة جرش.



وبينت الوزارة عبر بيان لها، نشرته في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”تم تحديد ثلاثة مصادر للتلوث في قرية جبة، بعد أن ثبتت في فحوصات المياه المتخصصة التي أجرتها مديرية صحة البيئة في الوزارة والمأخوذة من مصادر المياه القريبة للقرية، سيل الزرقاء، وأحد المسابح الخاصة في المنطقة، بالإضافة إلى أحد خزانات المياه في إحدى مدارس القرية“.

وأكدت وزارة الصحة ”إغلاقها لمصادر المياه الثلاثة الملوثة، فيما قررت الاستمرار في أخذ العينات من المصادر المحتملة للعدوى بالمحافظة، وإجراء الفحوصات اللازمة لاستكشاف أي مصادر عدوى أخرى بالتعاون مع شركاء الوزارة الإستراتيجيين في هذا المجال“.

وبينت أن نتائج الفحوصات الأولية التي تم اجراؤها للعينات المائية، والتي تم أخذها من بلدة ”خربة الوهادنة“ في عجلون أثبتت وجود تلوث في بعض محطات تحلية المياه الخاصة في البلدة والتي تم إغلاقها مسبقا كإجراء احترازي.

وكان الناطق الإعلامي لوزارة التربية الأردني أحمد المساعفة قد أعلن أمس الأحد، أنه سيتم تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة ”شيغيلا“، وذلك بغرض التعقيم.

وقال وزير الصحة فراس الهواري، يوم السبت، إن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور 3 أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت الوزير إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.