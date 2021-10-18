غارات جوية إثيوبية على عاصمة تيغراي ميكيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

شنت القوات المسلحة الإثيوبية الإثنين غارات جوية على ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي، في شمال شرق البلاد، الذي يشهد نزاعاً منذ نحو عام، وفق ما أكدت مصادر إغاثية لوكالة فرانس برس.



وكتب مسؤول إغاثي، فضل حجب اسمه، في رسالة هاتفية قصيرة لوكالة فرانس برس: "ضربة جوية الآن في ميكيلي"، مشيراً إلى ضربات أكدها مصدر إغاثي آخر ودبلوماسيان ومتحدث باسم المتمردين.