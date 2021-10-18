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وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بسبب كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بسبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

توفي يوم الاثنين وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن بأول، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 84 عاما.

وأعلنت عائلة باول وفاته في بيان رسمي، مؤكدة أنها جاءت بعد معاناته من مضاعفات .

وباول هو أول وزير خارجية أمريكي أسود البشرة، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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