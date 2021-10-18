السودان تشتعل.. إطلاق غاز واحتجاجات وجلسة للحكومة

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد مراسلنا بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، بأن الشرطة قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط رئاسة الوزراء.

وطالب المعتصمون المؤيدون للجيش في الخرطوم بإسقاط رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك الذي جمع حكومته في اجتماع طارئ لبحث الأزمة السياسية التي وصفها بأنها "الأسوأ" منذ إسقاط عمر البشير عام 2019.

وذكرت مصادر رفيعة لـ"سكاي نيوز عربية" أن اجتماع الحكومة السودانية ناقش الأزمة ولم يخرج بقرارات.

وفي اليوم الثالث لاعتصامهم، ردد المعتصمون، المؤيدون لتولي العسكريين السلطة كاملة هتافات تدعو إلى حل الحكومة المدنية وإسقاط رئيسها.

وتجمع العشرات أمام مقر مجلس الوزراء بوسط العاصمة الخرطوم وهم يهتفون "يسقط يسقط حمدوك"، فيما يواصل المئات اعتصامهم في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي.