الشيخ محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.



وقال عبر حسابه بتويتر، "نهنىء الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين.. اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين".