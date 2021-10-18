ولي عهد أبوظبي في ذكرى المولد النبوي: نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم

محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إلى استذكار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة وأخلاقه العظيمة.



وقال عبر حسابه بتويتر، في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ..نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير .. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم.