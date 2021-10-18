شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير خارجية أمريكا الأسبق “كولن باول” متأثراً بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
توفي اليوم الاثنين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما، وفقا لما أعلنته عائلته في بيان.
وقالت العائلة: “توفي الجنرال كولين باول، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق ورئيس هيئة الأركان المشتركة (الأسبق)، صباح اليوم بسبب مضاعفات مرض كوفيد 19”.
وبلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى يوم أمس الأحد 44.9 مليون إصابة.
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