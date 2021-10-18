انجاز تاريخي.. انس جابر تحتل المركز الثامن في التصنيف العالمي للتنس

وجاء هذا الإنجاز التاريخي والعالمي للبطلة التونسية، بعد تألقها مؤخرًا في بطولة إنديان ويلز الأمريكية وبلوغها الدور نصف النهائي، لكنها ودعت على يد البطلة باولا بادوسا.

وتتواجد أنس جابر حاليا في روسيا، للمشاركة في بطولة كأس الكريملين والتي تفتتحها بمواجهة الروسية إيكاترينا أليكساندروفا المصنفة 34 عالميا.

