انت الان تتابع خبر الكمارك تضبط 3 حاويات مخالفة في أم قصر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط 3 حاويات مخالفة للضوابط و التعليمات في كمرك ام قصر الاوسط.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من ضبط (٣) حاويات محملة ( دراجات نارية مستعملة ) مخالفة للضوابط و التعليمات".
وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية و باسناد جهاز المخابرات الوطني و شرطة الكمارك".
وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية و باسناد جهاز المخابرات الوطني و شرطة الكمارك".