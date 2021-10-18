الكمارك تضبط 3 حاويات مخالفة في أم قصر

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مركز كمرك ام قصر الاوسط تمكن من ضبط (٣) حاويات محملة ( دراجات نارية مستعملة ) مخالفة للضوابط و التعليمات".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية و باسناد جهاز المخابرات الوطني و شرطة الكمارك".

