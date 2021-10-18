تراجُع أسعار الذهب عالميا

وخسر الذهب في التعاملات الفورية 0.3% ليهبط إلى 1762.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ09:26 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1764.30 دولار للأوقية.

وبات الذهب أقل جذبا بعد تحقيق عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مكاسب ممتدة، كما ارتفع الدولار 0.2% أمام منافسيه؛ ما جعل المعدن النفيس أعلى كلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1% إلى 23.26 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1% إلى 1042.55 دولار، والبلاديوم 1.2% إلى 2047.29 دولار.

