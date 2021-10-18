إيران تعلق على الانتخابات العراقية: خطوة لتطوير العلاقات الدبلوماسية

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ المتحدث باسم الوزارة الخارجیة سعید خطیب زاده، الحکومة والشعب ونواب البرلمان المنتخبین، بنجاح اجراء الانتخابات البرلمانیة العراقیة.
وأعرب المتحدث باسم الوزارة الخارجیة عن أمله فی تشکیل حکومة جدیدة عبر توافق وتآلف منتخبی الشعب العراقی.
واکد خطیب زاده ان ايران کما السابق مستعدة للتعاون المشترک للمضی نحو تنمیة وازدهار البلدین فی جمیع المجالات.
واکد خطیب زاده ان ايران کما السابق مستعدة للتعاون المشترک للمضی نحو تنمیة وازدهار البلدین فی جمیع المجالات.