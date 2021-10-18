إيران تعلق على الانتخابات العراقية: خطوة لتطوير العلاقات الدبلوماسية

واکد خطیب زاده ان ايران کما السابق مستعدة للتعاون المشترک للمضی نحو تنمیة وازدهار البلدین فی جمیع المجالات.

بغداد - ياسين صفوان - هنأ المتحدث باسم الوزارة الخارجیة سعید خطیب زاده، الحکومة والشعب ونواب البرلمان المنتخبین، بنجاح اجراء الانتخابات البرلمانیة العراقیة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية