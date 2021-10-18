شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

هز انفجار قوى مدينة جلال آباد عاصمة إقليم في شرق أفغانستان، اليوم الاثنين .



وذكرت وكالة "أسفاكا" المحلية أن الحادث وقع في حي "كابول هادا"، نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في أحد الشوارع المزدحمة في الوقت الذي كانت تمر فيه سيارة تابعة لعناصر حركة "طالبان".

وقالت الوكالة إن الانفجار أسفر عن إصابة مدنيين اثنيين تم نقلهم إلى المستشفى، ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.