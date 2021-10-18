ماكرون يتقدم في استطلاع جديد على منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قصب السبق في ميدان التنافس على الرئاسة في الانتخابات المقررة العام القادم، بحسب أحدث استطلاع.



وتقدم ماكرون في استطلاع جديد على منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 10 أبريل/ نيسان، العام المقبل بنسبة 5ر26%، مبتعدا عن أقرب مطارديه، وهي السياسية اليمينية مارين لوبان.

ووفقا لمتوسط الدعم في استطلاعات الرأي، حسب ما نشرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، فإن تقدم ماكرون في الاستطلاعات زاد مقارنة بالمتوسط المحسوب قبل أسبوع وهو 8ر25%.

ومع ذلك، شهد الفارق بين شعبية ماكرون ولوبان، تراجعا من 3ر8 نقطة مئوية قبل أسبوع إلى 1ر7 نقطة حاليا، إذ زادت شعبيت المرشحة اليمينية بنسبة 9ر1% خلال أسبوع.

وتراجعت شعبية الاشتراكية آن هيدالجو بمقدار نقطة مئوية واحدة، خلال الأسبوع نفسه.

منظمو الاستطلاعات نشروا أيضا توقعات لجولة ثانية محتملة للانتخابات، مع استحالة تحقيق أي من المرشحين نسبة الفوز المطلوبة في الجولة الأولى، في تكرار متوقع لسيناريو 2017.

وانتخب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون الذي لم يعلن رسميا ترشحه حتى الآن، لولاية من خمس سنوات في 7 مايو/أيار 2017 وتولى المنصب في 14 من الشهر ذاته.

وأعلنت لوبان، ترشّحها مجددا للرئاسة في تكرار للتجربة، حيث سبق لها أن وصلت إلى الدورة الثانية في 2017، قبل أن يهزمها ماكرون.

ويبدو أن ماكرون ركّز على لوبان التي يراها منافسه الرئيسي، دافعا بسياساته إلى اليمين، في محاولة للتغلب عليها، لكن أداء الحزب كان سيئا في الانتخابات المحلية الأخيرة وأثار بعض الأعضاء الشكوك بشأن قيادتها.