"التموين": ميكنة 1500 مخزن بشركتَي الجملة لمتابعة السلع الواردة والمنصرفة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتَي الجملة (العامة- المصرية) والبالغة 1500 مخزن؛ لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع.

وأضاف المصيلحي، في بيان اليوم الإثنين، أن ميكنة المخازن أسهمت في معرفة كميات السلع المتوفرة بها، والتدخل حال نقص أية ‏سلعة بضخها في المخازن، منوهًا بأن عملية الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من القيادة السياسية؛ ‏للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع، والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيه.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية انتهاء النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن بعد استكمال ‏منظومة الميكنة، لافتًا إلى أن كل المخازن تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة، والسلع المنصرفة ‏إلى منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار المصيلحي إلى أنه بالتزامن مع ميكنة مخازن شركتَي ‏الجملة تمت ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية؛ لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع، منوهًا بأن ميكنة مخازن الجملة أسهمت في ‏إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام- ‏الإسكندرية)، بدأت هي الأخرى في تفعيل إجراءات الميكنة ‏صرف السلع لمنافذ جمعيتي، وتم الانتهاء من النظام الورقي تمامًا في بعض الشركات.

وأضاف كمال أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات إلكترونيًّا، حسب ربط صاحب كل منفذ، لافتًا إلى أن باقي ‏الشركات (الأهرام- الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية قاربت على ‏انتهاء المنظومة.