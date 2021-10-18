"التموين": ميكنة 1500 مخزن بشركتَي الجملة لمتابعة السلع الواردة والمنصرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم ميكنة كل مخازن الجملة التابعة لشركتَي الجملة (العامة- المصرية) والبالغة 1500 مخزن؛ لمتابعة الوارد والمنصرف من السلع.
وأضاف المصيلحي، في بيان اليوم الإثنين، أن ميكنة المخازن أسهمت في معرفة كميات السلع المتوفرة بها، والتدخل حال نقص أية سلعة بضخها في المخازن، منوهًا بأن عملية الميكنة جاءت بتوجيهات من القيادة السياسية؛ للوصول إلى الشفافية في التعامل مع السلع، والتأكد من وصول سلع منظومة الدعم لمستحقيه.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية انتهاء النظام الورقي في صرف السلع بالمخازن بعد استكمال منظومة الميكنة، لافتًا إلى أن كل المخازن تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلي لإدخال السلع الموردة، والسلع المنصرفة إلى منافذ صرف السلع التموينية.
وأشار المصيلحي إلى أنه بالتزامن مع ميكنة مخازن شركتَي الجملة تمت ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية؛ لحوكمة سلاسل إمداد هذه السلع، منوهًا بأن ميكنة مخازن الجملة أسهمت في إجراء أنظمة الجرد السنوي لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية بشفافية تامة.
وأوضح أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام- الإسكندرية)، بدأت هي الأخرى في تفعيل إجراءات الميكنة صرف السلع لمنافذ جمعيتي، وتم الانتهاء من النظام الورقي تمامًا في بعض الشركات.
وأضاف كمال أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التي عممت التجربة لصرف الاستعاضات إلكترونيًّا، حسب ربط صاحب كل منفذ، لافتًا إلى أن باقي الشركات (الأهرام- الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية قاربت على انتهاء المنظومة.