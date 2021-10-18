وزيرا النقل والدولة البريطاني للشرق الأوسط يبحثان سبل التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل، للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة.

حضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريس بايلي، وقيادات وزارة النقل المصرية.

وأشاد كامل الوزير بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين والتعاون المشترك في شتى المجالات؛ ومنها قطاع النقل، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بكل صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، ودعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر، مؤكدًا سعادته باستقبال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل المصرية.

وأعرب وزير النقل عن تقديره التعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطَّي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر (غرب النيل)، والذي يتم تنفيذه مع تحالف شركات (الستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب)، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري، وتم التباحث حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الإدارة والإشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، وكذلك تم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100 ألف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأكد وزير النقل أن مصر تنفذ عددًا كبيرًا من مشروعات الجر الكهربائي والمترو والسكك الحديدية، والتي تحتاج إلى التعاون في هذا المجال، وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر؛ لبحث إمكانية التعاون في هذا المجال وفقًا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة.

و أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكداً تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل، مشيرًا إلى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه .