كامل الوزير يترأس اجتماع الدورة 67 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الدورة رقم (67) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، التي انعقدت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال وزير النقل، في كلمته خلال الاجتماع: يسعدني أن أرحب بكم إخوة أعزاء وأن أنقل إليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذي يعتز دومًا بانتمائه إلى أمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، كما يطيب لي افتتاح أعمال الدورة رقم (67) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

وتابع الوزير: أنتهز هذه المناسبة لأتوجه إلى الجميع بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يومنا هذا، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على أُمتنا العربية بالخير والمزيد من التقدم والازدهار.

وأضاف وزير النقل: أود أن أعبر عن تقديري الكبير لأصحاب المعالي الزملاء وزراء النقل العرب والسادة رؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في أعمال هذه الدورة ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة من قِبل الأمانة العامة، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد الأمين العام للجامعة العربية، والسيد الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية على الإعداد الجيد لاجتماعنا اليوم، وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول إلى النتائج المرجوة.

وعبر الوزير عن تقديره الكبير لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في أعمال هذه الدورة عن بُعد ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا الذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلك التحديات التي فرضت تكاتف الجميع محليًّا ودوليًّا؛ من أجل التغلب على تأثيراتها.

واستطرد وزير النقل: نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا؛ للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيدًا لإرادتنا المشتركة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة؛ بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكل قطاعاته من أهمية حيوية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا، مشيراً إلى أنه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي .

وتابع الوزير: إنني لعلى ثقة في تضافر جهودنا جميعًا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب في عالمنا العربي، مؤكدًا حرص مصر على تنفيذ كل ما يسهم في تعزيز العلاقات في ما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك قيام وزارة النقل في مصر بالعمل الجاد في سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية برًّا وبحرًا وجوًّا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الإجراءات وتسخير إمكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.