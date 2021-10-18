بالأرقام.. ميناء الإسكندرية يحقق طفرة في معدلات التداول

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تحقيق معدلات متزايدة في حجم التداول وحركة السفن وارتفاعا كبيراً في كميات البضائع المتداولة خلال شهر سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 33 % عن المعدلات المحققة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشار بيان صادر عن الهيئة اليوم الإثنين، إن البضائع العامة تصدرت طليعة البضائع التي شهدت إزدياداً خلال شهر سبتمبر إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 47% تليها في مقدار الزيادة بضائع الصب السائل من المواد البترولية والسلع الإستراتيجية السائلة بواقع 40%.

ووفقا للبيان فقد جرى تداول 125 ألف حاوية مكافئة مينائي الإسكندرية والدخيلة بإجمالي وزن 2,1 مليون طن.

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 1,7 مليون طن خلال شهر سبتمبر 2021.

وعلى جانب أخر فقد شهدت بدورها حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على هيئة ميناء الإسكندرية ازديادا خلال شهر سبتمبر 2021 عن مثيله من عام 2020 وخاصة العبارات بنسبة زيادة 41,1% تليها سفن الصب السائل بواقع 29,3% تقريباً.

وبلغت نسبة الزيادة في سفن الصب الجاف 28%، وجرى استقبال 3 سفن ركاب سياحية ليبلغ إجمالي عدد السفن المترددة خلال شهر سبتمبر على مينائي الإسكندرية والدخيلة من مختلف التصنيفات 336 سفينة.