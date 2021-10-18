استخراج "جسم غريب" من رئة طفلة في المنيا.. ومصدر طبي يكشف التفاصيل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

استخرج الفريق الطبي بمستشفى ملوي التخصصي، جنوب محافظة المنيا، جسم غريب من داخل الشعب الهوائية اليمنى لطفلة تبلغ من العمر 4 أعوام.

وأعلن الدكتور محمد عبدالحكيم مدير مستشفي ملوي التخصصي جنوب المنيا، بنجاح الفريق الطبي لأول مرة من استخراج جسم غريب يشتبه في كونه "طلقة نارية" من بين الشعبة الهوائية اليمنى ابتلعتها طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

وأضاف عبدالحكيم، أنه على الفور جرى تشكيل فريق طبي، وعمل الأشعة العادية والمقطعية على الصدر، وبعد التأكد من مكان وجود الجسم الغريب، جرى عمل منظار شعب هوائية لاستخراج الجسم الغريب.

كان مدير المستشفى أعلن الشهر الماضي، نجاح أول عملية من نوعها في ملوي، لـ"تركيب دعامة انقاذية على الشرايين التاجية"، داخل المستشفى، وكذلك نجاح فريق جراحات المخ والأعصاب بالمستشفى، في استئصال كيس سحائي بالحجارة الخلفية للمخ لرضيع عمرها أقل من شهرين وهي من الحالات النادرة في جراحات المخ والأعصاب.