شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. اندلاع حريق هائل بـ”جبل علي” والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
اندلع حريق هائل في مخلفات زيوت بمنطقة جبل علي الصناعية في دبي، بدون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية حتى الآن.
وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني تتعامل حاليا مع الحادث، في محاولة سريعة لإخماده.
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