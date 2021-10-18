شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفيفة لطفل بعد أن قام طالب بفتح النار بجامعة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أربعة أسابيع من قيام طالب بفتح النار بجامعة في مدينة بيرم الروسية في الأورال ، قام طالب بالصف السادس بفتح النار في مدرسة بنفس المنطقة.

وقالت السلطات إن الطالب أطلق رصاصتين في السقف والحائط. ولم يسفر الحادث عن قتلى، وأصيب طالب بإصابات طفيفة وجرى اعتقال الصبي.

وتمكن 300 طالب و 30 مدرسا من مغادرة المبنى في قرية سارس بمفردهم.

وذكرت وسائل إعلام أن مدير المدرسة تمكن من إقناع الطالب 12 عاما بتسليم السلاح. ويتردد أن الصبي أخذ السلاح سرا من والده.

ولم تفصح السلطات في البداية عن أي معلومات بشأن خلفية الواقعة. وأفادت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن أحد دوافع الهجوم هو تعرض الصبي للتنمر في المدرسة.

وقررت سلطات المدرسة تعطيل الدراسة اليوم.