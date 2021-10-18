عاجل.. رئيس وزراء باكستان يزور السعودية الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية الأسبوع المقبل في زيارة رسمية، تلبية لدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) التي أوردت الخبر، سيبحث رئيس الوزراء الباكستاني خلال الزيارة العديد من الملفات يأتي في مقدمتها ملف أفغانستان والعلاقات العسكرية والأمنية الثنائية بين الرياض وإسلام أباد.

ونقلت الوكالة ذاتها عن مصدر في العاصمة الرياض قوله إن رئيس الوزراء الباكستاني سيستعرض خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان".

وأضاف المصدر أن الجانبين سيؤكدان خلال المباحثات "على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار".

وسيناقش الجانبان ،طبقا للمصدر، سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية السعودية 2030، وأولويات التنمية في باكستان، والتاكيد على "متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية".

ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء الباكستاني خلال الزيارة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي دعا إليها ولي العهد السعودي، وتستضيفها الرياض يوم 25 تشرين أول/ أكتوبر الجاري بحضور عدد من قادة دول العالم.

وكان الأمير محمد بن سلمان أكد الشهر الماضي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني، بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.