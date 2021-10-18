لبحث الأوضاع بالبلاد.. "الوزراء السوداني" يعقد اجتماعا طارئا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

على وقع أزمة سياسية حادة يعيشها السودان، يعقد مجلس الوزراء بالخرطوم اجتماعاً طارئاً الإثنين، لبحث الوضع الراهن في البلاد.



وكشف مصادر أن اجتماع مجلس الوزراء الذي سوف ينعقد برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك سيبحث أزمة شرق السودان والاعتصام الذي تقيمه مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير أمام مقر الحكومة الانتقالية والقصر الرئاسي، وفقا للعين.

ودخل هذا الاعتصام يومه الثالث مطالباً بحل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات مستقلة لإدارة شؤون البلاد لحين قيام انتخابات حرة نزيهة، وحل لجنة تفكيك الإخوان.

وتوقع مصدر أن يؤمن مجلس الوزراء في اجتماع الإثنين على خارطة الطريق التي طرحها رئيس الحكومة عبدالله حمدوك مؤخراَ لمعالجة أزمة الشرق والخلافات السياسية بين شركاء الحكم والتي حظيت بالترحيب والتأييد الدولي.

وكان حمدوك قد طرح عقد مائدة مستديرة يشارك فيها أهل الشرق كافة لحل قضية الإقليم الذي يعاني من التهميش والتأخر التنموي، واقترح تنظيم مؤتمر دولي لإيجاد التمويل اللازم لشرق البلاد.