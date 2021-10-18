غموض حول موعد استئناف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يكتنف الغموض موعد استئناف المفاوضات بين دبلوماسيين غربيين وطهران حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني.



وأحجم جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن تأكيد أن دبلوماسيين من الاتحاد وإيران سيجتمعون في بروكسل يوم الخميس لمحاولة إحياء المحادثات النووية الإيرانية في فيينا، لكنه قال إنه يأمل في عقد اجتماع قريبا.

ونقلت بلومبرج نيوز عن نائب إيراني قوله إن وزير الخارجية الإيراني حدد الموعد أمس الأحد. وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أن من المقرر عقد اجتماعات في بروكسل بدلا من فيينا، لكنه لم يحدد موعدا.

قال بوريل "لا أحد يعلم، أنا متفائل اليوم أكثر من أمس". وأضاف في لوكسمبورج حيث وصل لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "لا يوجد تأكيد حتى الآن، لكن الأمور تتحسن وآمل أن نعقد اجتماعات تحضيرية في بروكسل خلال الأيام المقبلة".