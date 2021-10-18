انطلاق مناورات بحرية سعودية أمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السعودية، الأحد، انطلاق مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن التمرين البحري الثنائي المختلط جاء تحت مسمى «المدافع الأزرق - 21» وينعقد في الأسطول الغربي بحضور مساعد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والعقيد البحري دانيال بيلي من البحرية الأمريكية.

وأوضحت أن المناورات تستمر على مدى عشرة أيام وتهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية.

كما تستهدف تبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ، وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء، إضافة إلى الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.