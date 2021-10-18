صور.. 4 وزراء يزرعون النخيل في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد وزراء الزراعة والتموين والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وسفيرا دولتي إندونيسيا والمغرب، ومحافظو "الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – كفر الشيخ"، يرافقهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حديقة 30 يونيو شمال مدينة الخارجة، وذلك ضمن فعاليات ختام الملتقى التسويقي الأول للتمور بمدينة الخارجة والذي أقيم من 16 – 18 أكتوبر الجاري.

وزرع ضيوف المحافظة، أشجار النخيل بالحديقة ضمن مبادرة " ازرع نخلة" التي تنفذها منذ 3 سنوات للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

من جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الإثنين، أن المحافظة نفذت الحديقة شمال مدينة الخارجة بتكلفة 8 مليون جنيه، على مساحة 9 أفدنة، خلال مدة تنفيذ 6 أشهر.

أضاف الزملوط، أن الحديقة تشمل حمام سباحة للأطفال ملعب خماسي وبحيرة على شكل خريطة مصر، ومسرح فني وقاعة أفراح مجهزة، وركن بيئي ومسجد وتراك خاص للدراجات الهوائية في حدود 1 كم، بالإضافة لمجسمات تعليمية للأطفال عن قواعد المرور والقيادة والإسعافات الأولية مع تخصيص مكان بالحديقة لمبادرة " ازرع نخلة".

ومن جانبه قال المحافظ إن الملتقى التسويقي الأول للتمور المصرية أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، مشيراَ إلى أن المحافظة تعد من أكبر محافظات الجمهورية في إنتاج التمور بكميات وجودة مرتفعة.

وأوضح الزملوط، أن الملتقى يضم معرضاَ لمنتجات التمور ومشتقاتها، يشارك به ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، وكذلك تنظيم مسابقة لاختيار أفضل ٨ فئات من بين المشاركين بالملتقى.

ولفت الزملوط، إلى أن الملتقى له عدة أهداف أبرزها تشجيع قطاعي انتاج وتصنيع التمور لاستهداف الأسواق التصديرية، عرض أهم أصناف التمور المصرية، ومتطلبات مصانع التمور من خدمات، توثيق الروابط بين منتجي ومصنعي ومصدري ومسوقي ومستخدمي التمور، إلقاء الضوء على أهم النواتج الثانوية للنخيل وتعظيم الاستفادة منها.

وكان قد انطلق مهرجان التمور "الملتقى التسويقي الأول للتمور" بحي "الأمل" بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، السبت الماضي، وذلك لمدة 3 أيام في الفترة من 16 – 18 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، يشارك به ٩١ عارضًا من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وممثلين من السعودية والسودان وبعض محافظات الجمهورية، أن الملتقى به أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية.