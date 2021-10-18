صور.. ورشة عمل في وحدة منظار الموجات الصوتية بطب الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، يرافقه الدكتور وائل نبيل، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، ورشة العمل الأولى بوحدة منظار الموجات الصوتية وإجراء بث حي للحالات بمشاركة خبراء من فرنسا والهند.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن جهاز منظار الموجات الصوتية يعد من أحدث الطرق التي يكشف بها على البنكرياس وأمراض المعدة، مؤكدا أن الجامعة تحرص دائماً على تطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل نبيل إن قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، يعد واحدا من دعائم كلية الطب جامعة الإسكندرية، منوها أن القسم يضم عددا متميزا من أعضاء هيئة التدريس.

وأشار إلى أن افتتاح ورشة العمل يأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية لتطوير المستشفيات الجامعية، لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمرضى من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة والقضاء على قوائم الانتظار.

وأكد الدكتور أحمد السيد زيد، رئيس وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس، أن منظار الموجات الصوتية يعد أول جهاز من نوعه داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية، ويخدم مرضى أورام الجهاز الهضمي والبنكرياس والقنوات المرارية وأورام الغدد اللمفاوية.

وأوضح أن الجهاز جرى إهداؤه من إحدى مؤسسات المجتمع المدني بإجمالي تكلفة 6.5 مليون جنيه، موضحا أن وحدة الكبد والمرارة والبنكرياس بها عيادات خارجية تعمل ثلاثة أيام أسبوعيا وتشرف على مركز علاج فيروسات الكبد الموجود بمركز اليوم الواحد.