بنك مصر يقدم خدمات مصرفية مجانية بمناسبة اليوم العالمي للادخار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلن بنك مصر مشاركته في فعاليات الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار تحت رعاية البنك المركزي المصري، إيمانا بأهمية تحقيق الشمول المالي والذي يهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة.

وقال البنك، في بيان له مساء أمس الأحد، إنه يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية التي تخدم كافة العملاء وبالأخص فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعاً في المجتمع، وذلك طوال مدة الفعاليات في الفترة من 15 أكتوبر إلى 31 أكتوبر.

وأضاف أن من بين هذه الخدمات فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجاناً، وبالنسبة للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً (TEENS) ضمن برنامج الشباب.

وذكر البنك أنه بالنسبة للعملاء من سن 16 إلى 21 عاما يتم فتح الحسابات مجاناً دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر مع إصدار بطاقة (BM) مجاناً، وبالنسبة للعملاء من سن 21 إلى 30 عاما يتم فتح الحسابات مجاناً مع إصدار بطاقة (GO) مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك.

أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية "BM Wallet" يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك، وفقا للبنك.

وأشار بنك مصر إلى أن مشاركته في فعالية الشمول المالي (الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار) تحت رعاية البنك المركزي المصري تأتي في إطار حرصه على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي.

وأوضح أنه يأتي على رأس هذه الحملات حملات دعم الشمول المالي وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد.

وقال بنك مصر إنه أطلق حملة ترويجية للتوعية بالخدمات والمنتجات البنكية وتحقيق الشمول المالي، وبدأت المرحلة الأولى بمناطق "الخانكة - السلام - المرج - الخصوص - النهضة - الحرفيين".

وأضاف أنه يقوم حاليا بالمرحلة الثانية من الحملة للوصول لفئات المجتمع المختلفة في محافظات مصر المختلفة منها (الشرقية - المنوفية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - القليوبية - الإسماعيلية)، ويتواجد البنك حاليا في صعيد مصر في محافظة المنيا وسيليها أسيوط وسوهاج في الفترة القادمة.